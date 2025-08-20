Deportivo Maipú cayó por 2-1 con San Martín de Tucumán en un duelo pendiente de la fecha 25

Deportivo Maipú perdió 2-1 frente a San Martín de Tucumán en el partido pendiente de la 25ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional . Juan Cruz Esquivel y Darío Sand, de penal, convirtieron los goles del elenco local, mientras que el Cruzado descontó por intermedio de Luciano Paredes.

A los 13 minutos fue San Martín de Tucumán el que generó la primera clara. Un centro desde la derecha complicó al arquero Ignacio Pietrobono, que falló en el despeje con los puños y dejó la pelota suelta en plena área. Allí apareció Matías García con un fuerte derechazo, pero Mirko Bonfigli logró tapar justo a tiempo.

La respuesta de Maipú llegó a los 18 minutos. Un envío cruzado desde la derecha encontró por el segundo palo a Marcelo Eggel, que le dio de primera con zurda. El remate llevaba destino de red, aunque Darío Sand reaccionó muy bien y se quedó con la pelota.

A los 36 minutos el Ciruja rompió el cero. Tras un córner desde la izquierda y un rebote en el área, la pelota derivó en Guillermo Rodríguez, que asistió a Juan Esquivel. El volante sacó un derechazo certero que dejó sin reacción a Pietrobono y marcó el 1-0 para los tucumanos.

Para la segunda parte, Alexis Matteo puso a Rubens Sambueza para mejorar el manejo del balón. A los cinco minutos, el ex River dejó solo a Eggel, cuyo derechazo se fue alto. Más tarde, Martín Pino provocó un penal tras un choque con Paredes, y Darío Sand definió al medio para marcar su primer gol profesional y poner el 2-0 para San Martín .

San Martín siguió llegando con peligro, como en un remate cruzado de Franco García que tapó Pietrobono. Maipú descontó a los 36 minutos cuando Luciano Paredes, desde la media luna, clavó un derechazo junto al palo para dejar el marcador 2-1.

El choque entre el Ciruja y el Cruzado había sido postergado porque el equipo tucumano debió enfrentar a River Plate por la Copa Argentina, compromiso que terminó con triunfo millonario por 3 a 0.

En la próxima fecha, el Deportivo Maipú recibirá en su cancha a Los Andes este domingo a las 15.30.

