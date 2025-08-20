El picante comentario de Mariano Closs contra la Conmebol en defensa de los hinchas del Tomba

El relator Mariano Closs cargó contra la Conmebol en la previa del encuentro entre Racing y Peñarol. Habló de los hinchas de Godoy Cruz.

Los hinchas de Godoy Cruz fueron castigados por los policías en Brasil.

El reconocido relator Mariano Closs no dejó pasar la oportunidad de lanzar un picante comentario contra la Conmebol en la previa del partido que disputaron en la noche de este martes en el Cilindro de Avellaneda, Racing Club ante Peñarol de Montevideo, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con los equipos ya en el campo de juego y a punto de comenzar el partido, los jugadores y los árbitros se reunieron en la mitad de la cancha y posaron con la bandera contra el racismo, la discriminación y la violencia.

Fue en ese preciso momento en el que el relator recordó los hechos ocurridos en Belo Horizonte, el pasado jueves con los hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba, que fueron agredidos por la Policía brasileña luego de la derrota ante Atlético Mineiro, y expresó su opinión al respecto, en defensa de los hinchas bodegueros.

"Yo creo que lo que pasó en Brasil, el otro día, en el partido donde los simpatizantes de Godoy Cruz fueron castigados de manera cruel por la Policía brasileña... entiendo que la Conmebol también tiene que intervenir con eso", manifestó Mariano Closs.

Al mismo tiempo, completó en su escueto pero tajante comentario: "Entiendo de racismo, discriminación, violencia, todo fenómeno, pero por favor, hay que intervenir de otra manera, no sólo con esta foto".