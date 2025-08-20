Tras la renuncia de Lopardo, Marcelo Moretti levantó su licencia para volver a ser presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti, que estaba alejado del club desde abril luego del escándalo del "coima-gate", regresará a San Lorenzo para retomar sus funciones.

San Lorenzo vive un 2025 convulsionado. Con una crisis económica galopante y un reciente pedido de quiebra por parte de la Justicia, en las últimas horas Julio Lopardo decidió renunciar a su rol como presidente interino de la institución después de que hiciera su reaparición por Boedo Marcelo Moretti.

El presidente electo en 2023 se encontraba alejado y de licencia desde abril luego del escándalo que se desató con la cámara oculta, en la que se lo veía presuntamente aceptar coimas para promover juveniles. Pese a todo, nunca renunció y, a cinco meses del hecho, tiene pensado retomar sus funciones.

Marcelo Moretti le notificó al club su decisión de volver En ese sentido, este miércoles se supo que envió un mail al club para notificar que levantará su licencia para volver a ser de manera efectiva la cabeza dirigencial del Ciclón. Además, ya habría tomado una primera medida, que es convocar a una reunión de la Comisión Directiva para hacer oficial su regreso.

Esta decisión la venía gestando hace semanas, en contra de la voluntad de muchos otros dirigentes e hinchas azulgranas que exigían su renuncia. Este lunes tuvo un paso por las instalaciones (lo que desembocó en el alejamiento definitivo de Lopardo) y, finalmente, esta tarde terminó de dar el paso final para su retorno a la presidencia.