Marcelo Moretti podrá retomar la presidencia de San Lorenzo tras el fallo del Tribunal de Ética de AFA

El organismo resolvió no sancionar a Marcelo Moretti, quien podrá regresar de inmediato a la presidencia de San Lorenzo pese a la investigación de la Justicia.

El Tribunal de Ética de la AFA resolvió que Marcelo Moretti no reciba sanción y pueda retomar sus funciones como presidente de San Lorenzo. Según publicó Doble Amarilla, la decisión lo habilita a reincorporarse al Comité Ejecutivo y a ejercer nuevamente la máxima autoridad del club.

Moretti se encontraba de licencia mientras la Justicia ordinaria lo investiga por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. Con el fallo favorable de la AFA, el dirigente podría enviar en breve la notificación formal para regresar al cargo, algo que su entorno no confirmó pero que se rumorea podría ocurrir este jueves en un evento institucional. También trascendió que esta noche podría reaparecer mediáticamente.

¿Se vienen las renuncias masivas? Julio Lopardo presidente de San Lorenzo “Si Moretti vuelve renuncio a la CD” confesó Lopardo en diálogo con San Lorenzo Primero. Sin embargo, su posible vuelta genera fuerte resistencia interna. Martín Cigna, secretario del club, aseguró: "No voy a ser nunca más el Secretario si Marcelo Moretti vuelve al club". En la misma línea, Julio Lopardo, actual presidente interino, anticipó que renunciará si Moretti regresa: "Si Moretti vuelve, renuncio a la CD", declaró, y le lanzó un ultimátum: "Volvé o renunciá. Si no toma una definición antes del fin de semana, entre lunes y miércoles renuncio yo".

La tensión también llega desde la oposición. César Francis, referente de Volver a San Lorenzo, difundió un audio en redes sociales calificando la vuelta como "un disparate" y anunciando que organizarán una marcha para impedirla.