Bomba en San Lorenzo: la resolución que tomaría el Comité de Ética de AFA con Marcelo Moretti

En medio de los rumores de su vuelta a la presidencia de San Lorenzo, la AFA prepara un determinante fallo por la situación de Marcelo Moretti. Se haría oficial en los próximos días.

En medio de la incertidumbre y el caos institucional que atraviesa San Lorenzo, el futuro de Marcelo Moretti empieza a entrar en zona de definiciones. Y es que el Comité de Ética de AFA habría avanzado con una resolución que dejaría al presidente, actualmente en licencia, en condiciones de regresar al Comité Ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino.

Sin pruebas contundentes, la AFA ratificaría a Moretti en el Comité Ejecutivo La causa judicial contra el máximo dirigente sigue su curso por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. Fue imputado el 22 de abril y ya fue citado a indagatoria, pero todavía no hay fallo firme. A pesar de esto, desde el Tribunal de Disciplina de AFA afirman que no cuentan con pruebas suficientes para sancionarlo: solicitaron el material crudo del video filtrado por Canal 9, pero nunca obtuvieron respuesta, lo que dejó la investigación interna estancada.

En paralelo, el Comité de Ética de San Lorenzo sí decidió actuar y lo sancionó preventivamente, basándose en las imágenes televisivas que generaron un fuerte impacto mediático. Desde entonces, Moretti pidió licencia, pero en las últimas semanas hizo saber su intención de volver a asumir el rol como presidente de San Lorenzo.

El Comité de Ética de AFA emitiría una resolución, en los próximos días, manifestando que no hay impedimentos para que Marcelo Moretti continúe formando parte del Comité Ejecutivo.



Se espera que el fallo final se dé a conocer a la par de la justicia ordinaria. pic.twitter.com/SWEORMxmBL — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 11, 2025 Tal como lo informó Germán García Grova en su cuenta de X, la AFA mantendrá su postura hasta que la justicia ordinaria emita un fallo. Mientras tanto, todo indica que no habrá trabas para que Marcelo Moretti vuelva a ocupar sus respectivos cargos.