Atento, River: cuál es el plan de Marcelo Gallardo para suplir la durísima baja de Germán Pezzella por lesión

Luego de que se confirmara la rotura de ligamentos de Germán Pezzella y ante las reiteradas bajas en la zaga de River, Marcelo Gallardo analiza los pasos a seguir. ¿Sale al mercado en busca de un reemplazo?

Marcelo Gallardo vuelve a tener otro dolor de cabeza con los centrales de River. La lesión de Pezzella podría hacerlo tomar una fuerte decisión.

Más allá de que el clásico entre Independiente y River terminó en empate, la gran derrota del equipo de Marcelo Gallardo se confirmó más tarde: Germán Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y se perderá lo que del 2025. Con esta noticia, el DT del Millonario podría meter un giro drástico en lo que respecta a la planificación del semestre.

Y es que claro, la baja del campeón del mundo es muy sensible en Núñez no solo por tratarse del zaguero titular, sino también por las reiteradas lesiones que vienen sufriendo los jugadores que se desempeñan en esa posición y que ponen en aprietos al Muñeco de cara a la serie contra Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con Lucas Martínez Quarta ya descartado para el duelo del jueves y un Paulo Díaz en duda por una inflamación en la rodilla, el Muñeco solo tiene disponibles a dos centrales en este momento: Sebastián Boselli -será titular en lugar de Pezzella- y Juan Carlos Portillo, el refuerzo que llegó desde Talleres y todavía no debutó con la camiseta de River.

River, si Gallardo lo desea, estaría dispuesto a salir al mercado por la lesión de Pezzella Con este panorama, la dirigencia del Millonario analiza seriamente volver al mercado de pases. Según informó Maximiliano Grillo en TNT Sports, si Marcelo Gallardo lo pide, en Núñez están dispuestos a utilizar el cupo extra que se abrió por la lesión del jugador de 34 años para ir en busca de otro defensor central como reemplazo.