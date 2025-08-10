Sufre River: Germán Pezzella se rompió los ligamentos y se perderá lo que queda del 2025

Germán Pezzella, que abandonó la cancha al minuto 40 en el clásico con Independiente, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Este sábado, River Plate igualó 0-0 como visitante en el clásico contra Independiente por la fecha 4 del torneo Clausura. Si bien el equipo dejó bastante que desear en cuanto al nivel y volvió a quedar en deuda en un duelo importantes, la mayor preocupación pasó por el estado de Germán Pezzella.

El central campeón del mundo debió abandonar el campo de juego promediando los 40 minutos del primer tiempo tras trabar una pelota con Walter Mazzanti y fue retirado en carrito médico. Las imágenes del futbolista llorando desconsoladamente hicieron a todo Núñez temer el peor escenario posible, pero tanto Gallardo como el club prefirieron mantener la cautela hasta que se realizara los estudios correspondientes.

La lesión de Germán Pezzella durante River-Independiente Germán Pezzella salió lesionado y rompió en llanto (Créditos: TNT Sports) Este domingo, luego de que los médicos lo vieran, finalmente se terminaron confirmando todos los temores que se tenían durante la jornada de ayer. El defensor de 34 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que estará alejado de las canchas de mínima por lo que queda de este 2025.

Es que este tipo de lesiones, las más grave que puede afrontar un futbolista, además de ser excesivamente dolorosas, requieren una larguísima recuperación. En este caso, el proceso demandaría en un principio entre 7 y 8 meses de recuperación, por lo que Pezzella ya no podrá ser tenido en cuenta hasta el 2026.