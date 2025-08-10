El error administrativo de River por el que Lautaro Rivero no podrá jugar los octavos de la Copa Libertadores

River Plate se adelantó en la presentación de los cambios y el defensor no podrá disputar la serie frente a Libertad.

Tras el empate sin goles ante Independiente, River Plate afronta una semana clave con una noticia inesperada: Lautaro Rivero, uno de los más destacados del encuentro ante el Rojo, no podrá disputar los octavos de final de la Copa Libertadores por un error administrativo.

Por qué Lauaro Rivero no puede jugar los octavos River incurrió en un error significativo al presentar antes de tiempo los cinco cambios permitidos por Conmebol para los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque la fecha límite para modificar las listas es el lunes 11 de agosto, el Millonario ya envió la suya y, por lo tanto, no puede realizar más ajustes. Esto implica que Lautaro Rivero, quien tuvo un destacado desempeño ante Independiente, quedará fuera de esta fase, aunque podría ser incluido en la lista para los cuartos de final si el equipo de Núñez avanza.

Debut con el Manto Sagrado en primera división para Lautaro Rivero pic.twitter.com/4QMA4hE23H — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2025 El panorama de River para el partido ante Libertad El equipo dirigido por Marcelo Gallardo visitará el jueves a Libertad en Asunción para la ida de la serie. El panorama defensivo ya era complicado, pero Germán Pezzella se lesionó y Paulo Díaz arrastra una inflamación que lo dejó fuera del último partido. Aun así, se estima que el chileno podría estar disponible en Paraguay.

Rivero, que regresó al club en junio y viajó al Mundial de Clubes, quedó fuera de la lista, mientras que Sebastián Boselli, también repescado, sí fue incluido y apunta a ser titular. Gallardo reconoció en conferencia: “Se ha cerrado el cierre de listas, por una lesión de gravedad como suponemos que puede ser la de Germán, veremos si tenemos alguna chance pero desconozco reglamentariamente dónde estamos parados”.

El técnico también destacó el debut de Rivero: “Se lo vio bien, fue un clásico, un partido muy exigente. Tiene muchas posibilidades de mejora y esperemos que siga mejorando como jugador con nosotros”. Sin embargo, el reglamento de Conmebol solo permite cambios por lesiones graves en el caso de arqueros, lo que bloquea cualquier intento de incluirlo.