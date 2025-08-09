El crudo análisis de Franco Armani post empate ante Independiente: "Tenemos hasta el jueves para..."

Franco Armani, capitán del Millonario, analizó el 0-0 ante los dirigidos por Julio Vaccari y se mostró preocupado por el nivel del equipo.

El capitán de River, Franco Armani, expresó hoy su preocupación tras el empate 0-0 ante Independiente en el estadio Libertadores de América, correspondiente a la cuarta fecha del torneo Clausura, pero ratificó la necesidad de “seguir mejorando” tanto en el certamen local como en la Copa Libertadores.

“Nos faltó tenencia, perdíamos la pelota muy rápido. Hay que seguir trabajando y mejorando, puliendo cosas. Tenemos que llegar bien a la Libertadores”, sostuvo el arquero, apuntando a la necesidad de fortalecer el juego para afrontar el torneo internacional.

El sincericidio de Franco Armani tras el 0-0 en Avellaneda Franco Armani analizó el empate ante Independiente (Créditos: TNT Sports) Además, Armani se refirió a la lesión de Germán Pezzella, quien tuvo que abandonar el campo en el primer tiempo tras sentir un fuerte pinchazo en una pierna: “Entré y le di un abrazo. A esperar que se haga estudios. El apoyo de todo el grupo para que vuelva más fuerte y lo más rápido posible”.

El guardavallas también destacó el compromiso del equipo frente a las bajas que tuvo el plantel: “Lamentablemente tuvimos bajas. Todos esperan la oportunidad, todos entrenan bien para tener su oportunidad. Hay que trabajar, hay muchísimas cosas para seguir mejorando”, indicó, subrayando la competencia interna y la necesidad de seguir ajustando detalles.

¿Qué se le viene a River? Independiente River Clausura 2025 River ya se mentaliza para el duelo ante Libertad en Paraguay. @RiverPlate Tras el empate en Avellaneda, River afrontará el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores este jueves a las 21:30 (hora de Argentina) ante Libertad en Paraguay. Luego, recibirá a Godoy Cruz en el Monumental el próximo domingo a las 18:00 y el jueves 21 disputará la vuelta ante los paraguayos.