La honestidad brutal de Gallardo tras el flojo empate de River con Independiente: "Lo único que destaco es..."

Luego del 0-0 entre River e Independiente, Marcelo Gallardo fue muy autocrítico respecto del nivel general de sus dirigidos en el Libertadores de América.

Por la fecha 4 del Clausura, River Plate igualó 0-0 con Independiente en un muy intenso duelo en el Libertadores de América. Si bien le sirve para mantenerse provisoriamente en la punta de la Zona B, lo cierto es que el equipo de Marcelo Gallardo dejó un pálida imagen y se vio superado en una gran parte de la tarde-noche.

La gran deuda del Millonario en este 2025 están siendo los partidos cruciales, como puede ser el clásico de esta noche contra el Rojo o el jugado ante San Lorenzo dos semanas atrás, el cual también finalizó en una igualdad sin goles. En vísperas de los octavos de la Copa Libertadores, esto preocupa tanto a los hinchas como al propio DT.

La fuerte autocrítica de Marcelo Gallardo Embed - La autocrítica de Marcelo Gallardo tras el empate con Independiente "El punto fue lo más rescatable de la noche para nosotros. No hicimos lo que queríamos hacer. Independiente tenía una energía en el juego diferente, donde por momentos fue superior", comenzó su autocrítico análisis el Muñeco en conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro.

En ese sentido, resaltó la figura únicamente de un solo jugador de River: "Tenemos un gran arquero que ante situaciones que llamaron a Franco Armani a estar presente, él respondió. Eso es lo que más se destaca porque no estuvimos muy precisos, y fue algo general", apuntó.