La picante respuesta de Gallardo sobre la designación del árbitro Sampaio para Libertad-River: "Esperemos que..."
Marcelo Gallardo recordó el polémico episodio que vivió con el árbitro brasileño en la Libertadores 2019, antes de volver a cruzarse en octavos.
River Plate estiró su invicto en el Torneo Clausura tras un empate 0-0 ante Independiente, pero Marcelo Gallardo no quedó conforme con el rendimiento. En conferencia de prensa, el DT aprovechó para enviar un mensaje sobre la designación del árbitro Wilton Sampaio para el cruce ante Libertad por Copa Libertadores.
El conjunto millonario tuvo una noche irregular en Avellaneda, en la que Franco Armani fue la gran figura. “El punto fue lo más rescatable de la noche porque no hicimos lo que queríamos ejecutar ante un Independiente que tenía una energía diferente en el juego“, reconoció Gallardo con autocrítica. Y añadió: “Estuvimos muy imprecisos en general, tuvimos un gran arquero que respondió. Lo único que se destaca es no haber perdido, pero no es nuestra idea conformarnos con eso“.
Con la mira puesta en el duelo del jueves en Paraguay, el Muñeco no esquivó la mención a su reencuentro con Sampaio, con quien tuvo un fuerte cruce en la vuelta de las semifinales de la Libertadores 2019 ante Boca Juniors. “No voy a hacer mención al arbitraje, no quiero. Viví un episodio con él hace un tiempo, pero el tiempo pasó y uno se pone reflexivo. Esperemos que del otro lado también se haya reflexionado de aquella actuación“, expresó.
Mirá lo que dijo Marcelo Gallardo en conferencia
Gallardo cerró destacando la necesidad de mejorar de cara a los octavos de final: “Será difícil como cualquier duelo de Copa Libertadores. Nosotros tenemos que mostrar una postura diferente a la de hoy. Eso es lo que más me ocupa. Importa cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esa serie, mejorando muchísimo“.
El antecedente con Sampaio
El árbitro brasileño dirigió aquella polémica semifinal en La Bombonera, donde Boca ganó pero River avanzó a la final. Aquella noche, el Millonario recibió 27 infracciones sancionadas en su contra, muchas de ellas discutidas y cercanas al área defendida por Armani. Ese historial todavía resuena en Núñez y explica la tensión previa a este nuevo cruce.