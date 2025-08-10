La picante respuesta de Gallardo sobre la designación del árbitro Sampaio para Libertad-River: "Esperemos que..."

Marcelo Gallardo recordó el polémico episodio que vivió con el árbitro brasileño en la Libertadores 2019, antes de volver a cruzarse en octavos.

El conjunto millonario tuvo una noche irregular en Avellaneda, en la que Franco Armani fue la gran figura. “El punto fue lo más rescatable de la noche porque no hicimos lo que queríamos ejecutar ante un Independiente que tenía una energía diferente en el juego“, reconoció Gallardo con autocrítica. Y añadió: “Estuvimos muy imprecisos en general, tuvimos un gran arquero que respondió. Lo único que se destaca es no haber perdido, pero no es nuestra idea conformarnos con eso“.

Con la mira puesta en el duelo del jueves en Paraguay, el Muñeco no esquivó la mención a su reencuentro con Sampaio, con quien tuvo un fuerte cruce en la vuelta de las semifinales de la Libertadores 2019 ante Boca Juniors. “No voy a hacer mención al arbitraje, no quiero. Viví un episodio con él hace un tiempo, pero el tiempo pasó y uno se pone reflexivo. Esperemos que del otro lado también se haya reflexionado de aquella actuación“, expresó.

Mirá lo que dijo Marcelo Gallardo en conferencia La picante respuesta de Gallardo sobre la designación del árbitro Sampaio para Libertad-River Gallardo cerró destacando la necesidad de mejorar de cara a los octavos de final: “Será difícil como cualquier duelo de Copa Libertadores. Nosotros tenemos que mostrar una postura diferente a la de hoy. Eso es lo que más me ocupa. Importa cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esa serie, mejorando muchísimo“.