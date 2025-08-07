El polémico árbitro cuestionado por Marcelo Gallardo que dirigirá a River en Copa Libertadores

La Conmebol dio a conocer las autoridades para los partidos de octavos de final y el designado para el Millonario no es del gusto de Gallardo.

El próximo martes 12 de agosto volverá la Copa Libertadores con los partidos de ida de los octavos de final. En esta instancia hay cuatro equipos argentinos que buscarán acceder a la siguiente instancia y poder alcanzar la gloria eterna: River ( se enfrenta a Libertad de Paraguay), Racing (contra Peñarol), Vélez (ante Fortaleza) y Estudiantes (va contra Cerro Porteño).

A pocos días de los compromisos, la Conmebol dio a conocer las autoridades que estarán a cargo de los ocho encuentros de los octavos de final del certamen continental. Sin embargo, desde el lado del Millonario la designación del juez no cayó muy bien, ya que Marcelo Gallardo en su momento lo criticó en conferencia de prensa.

Wilton Sampaio, el árbitro cuestionado por Marcelo Gallardo, dirigirá a River Se trata del brasileño Wilton Sampaio, quien estuvo a cargo del partido de vuelta entre Boca y River en La Bombonera. Aquel día, el elenco de Núñez se clasificó a la final de la Copa Libertadores luego de caer por 1-0, pero a pesar de haber pasado de ronda, el Muñeco, ni bien terminó el partido, fue directo a increpar al árbitro en el campo de juego: “Usted, lamentable”, lanzó luego de un breve saludo irónico a los asistentes Fabricio Vilarinho y Rodrigo Correa.

"Lamentable"

Gallardo a Sampaio tras el bochornoso arbitraje del #River - Boca del 2019 en Libertadores. pic.twitter.com/qqzniNoPnI — Banda Roja (@BandaRoja_) August 7, 2025



Gallardo a Sampaio tras el bochornoso arbitraje del #River - Boca del 2019 en Libertadores. pic.twitter.com/qqzniNoPnI — Banda Roja (@BandaRoja_) August 7, 2025 Unos días después en conferencia de prensa, el Marcelo Gallardo volvió a hablar sobre el flojo desempeño de Sampaio en La Boca: “Más las decisiones arbitrales, que para mi gusto fueron escandalosas. Hoy no las decimos con exaltación porque conseguimos la clasificación, pero hubo decisiones que fueron muchísimas. Un análisis más sereno y medios que se hicieron eco del pobrísimo desempeño de Sampaio, nos cobraron 27 faltas de las cuales 12 ó 13 fueron inexistentes”.

Esta bronca se debe a que durante aquel compromiso, el brasileño le cobró 27 faltas en contra a River de las cuales 15 habrían sido mal cobradas, incluyendo la que derivó en el gol de Jan Hurtado. Otras cuatro dejaron dudas y sólo ocho fueron correctamente sancionadas.