Leandro González Pirez reveló la charla que tuvo con Gallardo tras ser "borrado" en River: "Marcelo me dijo que..."

"Fue un semestre donde me tocó jugar poco, no tuve los minutos que quería, tuve una reunión con Marcelo ( Gallardo ) en la cual llegamos a la conclusión en que por ahí lo mejor era buscar nuevos aires", comenzó diciendo el zaguero central en charla con Sportia, programa de TyC Sports.

En paralelo, el jugador de 33 años entró en detalle de la conversación que tuvo con el entrenador de River y reveló cuál fue el motivo que lo llevó a aceptar la oferta de Estudiantes: "Fue una charla en la que Marcelo me dijo que no iba a tener los minutos que esperaba, él sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para poder salir. Le agradecí y hoy en día me encuentro en Estudiantes".