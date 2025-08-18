Piden la quiebra de San Lorenzo: la millonaria deuda y la estrategia para ganar tiempo

La Cámara Comercial ordenó intimar a San Lorenzo por una deuda tomada en la era Tinelli. El club apelará la medida para dilatar los tiempos y buscar un acuerdo.

San Lorenzo recibió este lunes un golpe letal en medio de su crisis institucional. La Sala C de la Cámara Comercial revocó una resolución de primera instancia y dio lugar al pedido de quiebra presentado por el fondo suizo AIS Investment Fund, que reclama el pago de una deuda millonaria contraída en 2020 durante la gestión de Marcelo Tinelli.

El monto exigido asciende a 5,2 millones de dólares, aunque el pasivo total podría superar los 7 millones con intereses. Se trata de un préstamo que debía devolverse en dos plazos, pero el club de Boedo nunca canceló lo adeudado.

El fallo de la justicia respecto al pedido de quiebra del fondo suizo contra #SanLorenzo

La Cámara Comercial (Sala C) revocó la resolución de primera instancia que desestimaba el pedido de quiebra de AIS Investment Fund contra San Lorenzo. Argumenta que el club incurre en…



La Cámara Comercial (Sala C) revocó la resolución de primera instancia que desestimaba el pedido de quiebra de AIS Investment Fund contra San Lorenzo. Argumenta que el club incurre en… pic.twitter.com/CKmFB4US3t — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 18, 2025 La resolución judicial intima al Ciclón a saldar la deuda en apenas cinco días hábiles, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, se avanzará en la declaración de quiebra. La notificación oficial llegó este 18 de agosto y encendió todas las alarmas en la dirigencia azulgrana.

Sin embargo, en el club aún tienen una carta para jugar. El fallo habilita la posibilidad de apelar, lo que permitiría estirar los plazos y abrir una instancia de negociación con el fondo suizo. La estrategia de Boedo apunta a ganar tiempo y buscar un acuerdo de pago que evite que el expediente avance hacia un escenario aún más delicado.

Marcelo Tinelli San Lorenzo Foto: San Lorenzo La deuda corresponde a un préstamo contraído por el Ciclón en 2019, durante la gestión de Marcelo Tinelli. Foto: San Lorenzo De confirmarse la quiebra, las consecuencias serían gravísimas: no solo se pondría en riesgo el control administrativo de la institución, sino también su participación en competencias oficiales, con eventuales sanciones deportivas y pérdida de activos.