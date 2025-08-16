La honestidad brutal de Damián Ayude ante la pregunta sobre el polémico arbitraje en Platense-San Lorenzo: "No me pareció..."

Damián Ayude, DT de San Lorenzo, habló post derrota 1-2 ante Platense y se sinceró sobre las decisiones del juez Sebastián Martínez que perjudicaron al club de Boedo en Vicente López.

El partido que jugaron Platense y San Lorenzo, que además contó con la presencia de ambas hinchadas, realmente tuvo de todo: goles, expulsiones y, como suele suceder habitualmente en el fútbol argentino, polémicas. Y es que la victoria 2-1 del Calamar dejó en el ojo de la tormenta al árbitro Sebastián Martínez, por algunas decisiones polémicas que tomó el juez del encuentro y que, de algún modo u otro, terminaron perjudicando al Ciclón.

Una vez terminado el match fue Johan Romaña el primero en salir con los tapones de punta contra el juez, quien expresó que últimamente todos los jueces "siempre acomodan la paridad para ellos (los rivales) y a San Lorenzo siempre lo perjudican", en una de las tantas frases fuertes que soltó el defensor del club de Boedo contra de Martínez.

El sincericidio de Damián Ayude al referirse a las expulsiones de Vázquez y Cuello No obstante, cuando todos esperábamos que Damián Ayude, DT del Ciclón, se siente en conferencia de prensa y lance algunos dardos para el arbitraje, finalmente ocurrió todo lo contrario. Si bien el entrenador habló de las decisiones polémicas que hubo en el partido, se sinceró acerca de las más discutidas: las expulsiones, una por lado.

“No me pareció expulsión ni la de Alexis (Cuello) ni la de Vázquez (Ignacio), sentenció el técnico de San Lorenzo. Por la misma, línea, siguió: "La verdad es que con las expulsiones se desvirtúa todo porque tanto Kily (González) como yo preparamos un partido para jugar 11 contra 11 y con un hombre menos de cada lado, se vuelve más complicado”. Además, en cuanto a las explosivas declaraciones que hizo Romaña en cancha, el entrenador confesó: "No vi nada obviamente de lo que dijo Johan".