Por qué Dibu Martínez no estuvo presente en el debut de Aston Villa en la Premier League

Este fin de semana, las ligas más importantes del mundo dieron inicio a la temporada 2025/26; entre ellas, la Premier League. Después de lo que fue el debut de Alexis Mac Allister en Liverpool (le ganó 4-2 al Bournemouth) llegaba el turno de otro campeón del mundo: Emiliano Martínez, sin embargo, el arquero de la Scaloneta no estuvo presente en el estreno del Aston Villa. ¿Por qué?

El motivo por el que Dibu Martínez no jugó en Aston Villa-Newcastle En medio de las especulaciones con una posible salida de los Villanos, el Dibu, que había sido titular en los amistosos de pretemporada, ni siquiera integró la lista de convocados para la fecha 1 ante Newcastle en Villa Park. La noticia generó un gran desconcierto, sobre todo en Argentina, ya que el futuro de Martínez había quedado en stand by y tampoco arrastraba alguna molestia física. No obstante, el motivo de su ausencia fue otro.

Y es que el multicampeón con la Selección argentina no fue titular en el estreno del Aston Villa en la liga de Inglaterra por una suspensión que arrastraba desde la Premier League pasada. En la última fecha, el Dibu Martínez fue expulsado ante el Manchester United tras salir a cortar lejos del arco y recibió una fecha de sanción.

Dibu Martínez vio su primera tarjeta roja como jugador del Aston Villa. Foto: EFE Dibu Martínez vio su primera tarjeta roja en el Aston Villa ante Manchester United, por la última fecha de la Premier pasada. Foto: EFE Esa expulsión -la primera de su carrera- le impidió al arquero argentino estar bajo los tres palos en el arranque de la nueva temporada. Es por eso que el neerlandés Marco Bizot, quien llegó en este mercado de pases al equipo de Unai Emery, ocupó su lugar en el 0-0 ante Newcastle en condición de local.

Cómo sigue el futuro del arquero campeón del mundo Quedan poco más de dos semanas para que el libro de pases de Europa cierre definitivamente sus persianas. Si bien parecía que Emiliano Martínez no iba a seguir atajando en el Aston Villa, el alto precio que pretenden los de Birmingham por su ficha hizo que equipos importantes desistan de contratarlo (el Manchester United era uno de los interesados).