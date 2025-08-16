La desgarradora sentencia del DT de Liverpool rememorando a Diogo Jota: "Buscaba a Diogo, pero..."

El pasado viernes se puso en marcha una nueva temporada de la Premier League, considerada para muchos la mejor liga del mundo. El partido inaugural se dio en Anfield, la casa del último campeón del torneo, el Liverpool de Alexis Mac Allister, que recibió al Bornemouth bajo un marco emotivo por el recuerdo del fallecido futbolista portugués Diogo Jota.

En su estreno, los Reds sufrieron de más, ya que considerada goles de Ekitike y Gakpo ganaban 2-0 de manera cómoda y contundente, pero un doblete de Semenyo puso patas arribas a todos los hinchas presentes en el estadio. Sin embargo, sobre el final del partido apareció Federico Chiesa para volver a adelantar al cuadro local y Mohamed Salah liquidó el encuentro y recordó a su difunto compañero con un gran festejo de gol.

La cruda sentencia de Arne Slot recordando a Diogo Jota Tras el final del partido, Arne Slot habló en conferencia de prensa y lanzó una cruda y durísima frase recordando al delantero fallecido el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico: “Cuando íbamos 2-2, ya sabes qué jugador buscaba: Diogo Jota. Pero no pude, por terribles razones”, declaró ante Sky Sports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenInBlazers/status/1956473826880934304&partner=&hide_thread=false Arne Slot speaks eloquently and emotionally on the night Anfield paid tribute to Diogo Jota pic.twitter.com/L68Tm77WB6 — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 15, 2025 A su vez, el técnico escocés dejó en claro que fue la noche más emocionante que vivió en Anfield desde su llegada al Liverpool, no solo por el gran triunfo que se llevó su equipo sino también por todos los recuerdos de los hinchas, futbolistas y dirigentes hacia el luso.