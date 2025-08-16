La desgarradora sentencia del DT de Liverpool rememorando a Diogo Jota: "Buscaba a Diogo, pero..."
Arne Slot, entrenador del Liverpool, recordó de manera emotiva al fallecido delantero portugués tras la victoria por 4-2 ante el Bornemouth.
El pasado viernes se puso en marcha una nueva temporada de la Premier League, considerada para muchos la mejor liga del mundo. El partido inaugural se dio en Anfield, la casa del último campeón del torneo, el Liverpool de Alexis Mac Allister, que recibió al Bornemouth bajo un marco emotivo por el recuerdo del fallecido futbolista portugués Diogo Jota.
En su estreno, los Reds sufrieron de más, ya que considerada goles de Ekitike y Gakpo ganaban 2-0 de manera cómoda y contundente, pero un doblete de Semenyo puso patas arribas a todos los hinchas presentes en el estadio. Sin embargo, sobre el final del partido apareció Federico Chiesa para volver a adelantar al cuadro local y Mohamed Salah liquidó el encuentro y recordó a su difunto compañero con un gran festejo de gol.
Te Podría Interesar
La cruda sentencia de Arne Slot recordando a Diogo Jota
Tras el final del partido, Arne Slot habló en conferencia de prensa y lanzó una cruda y durísima frase recordando al delantero fallecido el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico: “Cuando íbamos 2-2, ya sabes qué jugador buscaba: Diogo Jota. Pero no pude, por terribles razones”, declaró ante Sky Sports.
A su vez, el técnico escocés dejó en claro que fue la noche más emocionante que vivió en Anfield desde su llegada al Liverpool, no solo por el gran triunfo que se llevó su equipo sino también por todos los recuerdos de los hinchas, futbolistas y dirigentes hacia el luso.
Esta temporada se perfila como especialmente emotiva para los Reds, que rendirán homenaje a la memoria de Diogo Jota en cada partido. Con un plantel fortalecido, el equipo dirigido por Arne Slot intentará defender su corona en la Premier League y superar su desempeño en la Champions League, tras haber sido eliminado prematuramente en octavos de final por el Paris Saint-Germain en la edición anterior.