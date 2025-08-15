El emocionante homenaje de Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League

El arranque de una nueva temporada de la Premier League tuvo un aire especial en Liverpool , ya que antes del duelo ante Bournemouth todo el estadio recordó a Diogo Jota . Así, en la antesala del partido y durante el minuto 20 del encuentro, todo el estadio rindió homenaje a la memoria del futbolista portugués y su hermano, André Silva.

El delantero portugués de 28 años falleció trágicamente junto a su hermano, André Silva, en un accidente automovilístico en España el pasado 3 de julio . Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad estuvieron de luto y este sábado, en la previa, se realizó un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de sus jugadores más queridos de la institución.

En las tribunas hubo mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” cubriendo los sectores del estadio, en referencia a Jota y su hermano. El canto de “You’ll Never Walk Alone” de los hinchas cerró la ceremonia, reafirmando la promesa que siempre le hacen a sus ídolos: nunca caminarán solos.

El emotivo minuto de silencio en Anfield en la memoria de Diogo Jota

El tributo en Anfield tiene un valor especial, ya que allí Jota jugaba desde 2020, cuando llegó proveniente del Wolverhampton, institución que también tendrá su propio homenaje en el partido frente a Manchester City.

Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón, en un gran gesto de su hinchada.

Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes del futbolista en las pantallas y los jugadores lleven brazaletes negros.

Liverpool le ganó sobre el final al Bournemouth

Mohamed Salah se emocionó tras el final del partido El egipcio Mohamed Salah convirtió el cuarto gol del triunfo de Liverpool y luego se emocionó con el homenaje de la gente a Diogo Jota. EFE

El vigente campeón de la Premier League, Liverpool, abrió la temporada 2025/26 con una victoria por 4 a 2 frente a Bournemouth en Anfield. El equipo de Arne Slot superó un trámite complejo y comenzó con éxito la defensa del campeonato.

Los Reds ganaban cómodamente por 2-0 con goles de Ekitike y Gakpo, pero un doblete de Semenyo empató las cosas. Sin embargo, a dos del final, Chiesa metió el tercero, mientras que Salah se sumó con el 4-2 en el cuarto minuto de adición.

