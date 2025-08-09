El emotivo gesto de Paulo Dybala en memoria de Diogo Jota antes de jugar en Inglaterra

En la previa de un amistoso ante Everton, Paulo Dybala visitó el santuario del delantero portugués fallecido en un accidente vial junto al DT Claudio Ranieri.

Paulo Dybala y Claudio Ranieri se acercaron al improvisado altar en Anfield, dejaron flores y guardaron un minuto de silencio para recordar a la figura de Liverpool.

El delantero cordobés Paulo Dybala protagonizó un gesto que conmovió al mundo del fútbol tras el reciente fallecimiento del portugués Diogo Jota. En su visita a las instalaciones del Liverpool, la Joya se acercó al espacio donde hinchas y allegados dejaron flores y recuerdos en homenaje al ex jugador que conquistó diversos logros importantes con la institucón británica.

Allí, el argentino depositó un ramo de flores blancas, sumándose al tributo colectivo. Un duro silecio se apoderó de la situación que generó un momento sagrado para todas las personas que estuvieron en la escena, todos recordaron a Diogo Jota con mucho respeto.

El gesto de Paulo Dybala que emocionó a todos en Liverpool El momento quedó registrado en un video difundido por los canales oficiales de la AS Roma, su actual club, y rápidamente se viralizó en redes sociales. “Tributo a Diogo”, fue el mensaje con el que la institución italiana acompañó la publicación en Instagram, que recibió cientos de comentarios de respeto y admiración hacia el gesto de Dybala.

El sentido tributo de Paulo Dybala a Diogo Jota en Anfield El sentido tributo de Paulo Dybala a Diogo Jota en Anfield. @OfficialASRoma La acción del campeón del mundo en Qatar 2022 no solo evidenció su respeto hacia la memoria de Jota, sino que también recordó el estrecho lazo de solidaridad que une a los futbolistas más allá de las rivalidades y fronteras. El homenaje se convirtió en un símbolo de unión en medio de la tristeza que embarga al fútbol europeo.

En lo deportivo, la Roma venía de una dura caída por 4-0 ante Aston Villa, pero cerró su gira con un triunfo por 1-0 ante Everton gracias a un gol del marplatense Matías Soulé. Dybala descansó y no fue convocado. El debut oficial en la Serie A será el 23 de agosto frente a Bologna, en el Olímpico.