La bronca de Johan Romaña contra el árbitro Martínez Beligoy tras la derrota de San Lorenzo ante Platense: "A nosotros siempre nos..."

San Lorenzo cayó 2-1 ante Platense, se quedó sin invicto en el Clausura y puso en riesgo la punta de la Zona B. Sin embargo, el total protagonismo se lo llevó el juez Sebastián Martínez Beligoy por algunas decisiones muy polémicas en momentos clave que terminaron influyendo en el normal desarrollo del partido.

Fue el propio árbitro el que terminó de desvirtuar y subirle la temperatura al encuentro con dos expulsiones por doble amarilla en el primer tiempo, una por lado: primero Ignacio Vázquez vio la roja en el Calamar y, a los pocos minutos, Martínez expulsó a Alexis Cuello por una falta inexistente.

Las bombas de Johan Romaña contra Martínez Beligoy tras la derrota de San Lorenzo Tras el match, Johan Romaña, uno de los referentes del Ciclón, habló a un costado del campo con la transmisión oficial y soltó frases muy fuertes contra el árbitro con las pulsaciones a mil: "Van varios partidos que inclinan la cancha. Expulsó a Alexis Cuello por una bobada. Siempre lo mismo, siempre en contra de San Lorenzo. Ya estamos cansados", dijo el defensor con mucha impotencia acumulada.

A su vez, el colombiano elevó el tono de su descargo y expresó: "Está bien, nos hicieron los goles. El primer gol es de nosotros, pero dale, no puede ser así. Siempre acomodan la paridad para ellos y a nosotros siempre nos perjudican. Nos matamos toda la semana entrenando para venir el fin de semana y que ellos hagan (los árbitros) hagan lo que les dé la gana, no es justo".

Johan Romaña apuntó contra el árbitro Sebastián Martínez tras la derrota de San Lorenzo en Vicente López. Video: ESPN Respecto a la dudosa expulsión de Cuello, Romaña sentenció: "Para mí está muy bien expulsado el jugador de ellos, y quiere compensar con el de nosotros cuando no fue ni falta. Le dije que me dé una explicación y no sabe ni siquiera que decirte".