Un referente de San Lorenzo defendió a la pensión del club tras el polémico video: "Es una de las más hermosas que vi en mi vida"

Luego de la gran repercusión que generó el video publicado por uno de los juveniles y que San Lorenzo debió salir a aclarar con un comunicado, una de las figuras del Ciclón habló del tema y halagó las instalaciones.

En los últimos días, se generó un nuevo escándalo en San Lorenzo por el video que publicó uno de los juveniles sobre la rutina diaria que realizan en la pensión del club. El mismo se hizo viral y tuvo una fuerte repercusión por el estado de las instalaciones y las distintas comidas que reciben en los chicos, a tal punto de que la institución de Boedo tuvo que sacar un extenso comunicado al respecto.

Romaña dio fe de las buenas condiciones de la pensión de San Lorenzo En ese sentido, Johan Romaña, uno de los referentes del Ciclón, habló sobre esta situación y fue muy contundente a la hora de referirse a las instalaciones de la pensión al haber estado en el lugar: "Yo he ido varias veces a la pensión de San Lorenzo. Nos llevan cada semana para contar nuestra experiencia. Me interesó mucho porque es una de las pensiones más hermosas que vi en mi vida", expresó el defensor colombiano.

A su vez, en charla con el programa Generación F en ESPN, el jugador de 26 años siguió con su defensa contando algunos momentos que compartió con los chicos de la pensión: "Te juro que estuve en varias pensiones y éramos 30 jugadores. La verdad, los chicos están muy bien. Compartí con ellos, comí con ellos. La comida fue excelente".

Johan Romaña defendió a la pensión de San Lorenzo tras las críticas por el video. Johan Romaña defendió a la pensión de San Lorenzo tras las críticas por el video. Video: Generación F (ESPN) Por otra parte, Romaña explicó que mucho tiene que ver el complicado momento que vive el Ciclón a nivel institucional a la hora de "pegarle" al club por distintas situaciones: "Muchas veces agarran de cualquier cosa. Más, en el contexto que está San Lorenzo ahora", manifestó.

El video que encendió la polémica en San Lorenzo un video que el arquero juvenil Jonás Rodríguez (categoría 2008) filmó y publicó en sus redes, en el que se ve cómo es la rutina diaria de los chicos que viven en la pensión, de la mañana a la noche, con las distintas actividades y comidas. Dado a las repercusiones negativas que esto generó, el club sacó un fuerte comunicado en defensa y explicó todos los detalles de los servicios que le ofrecen a los chicos diariamente.