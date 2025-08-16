La durísima autocrítica del DT de Instituto luego de perder 0-4 como local ante Unión: "Tengo mucha..."

Instituto sufrió un golpe de esos que son difíciles de sacar de la memoria rápido. En el arranque de la fecha 5 del torneo Clausura, el elenco cordobés sufrió una goleada histórica como local frente a Unión, que fue una topadora en el primer tiempo y marcó todos los cuatro goles en apenas 33 minutos.

El problema de la Gloria, para colmo, viene de arrastre. Después de arrancar con el pie derecho el campeonato con un triunfazo ante Gimnasia en La Plata, el equipo de Daniel Oldrá se vino abajo y no gana hace cuatro fechas, con dos durísimas derrotas incluidas, ambas por 0-4: en la 2º fecha ante River en el Kempes y esta otra frente al Tatengue en Alta Córdoba.

Las duras frases de Daniel Oldrá tras el 0-4 de Instituto ante Unión En ese sentido el ex DT de Godoy Cruz, preocupado por este mal presente de Instituto, brindó una conferencia de prensa cargada de autocrítica, donde comenzó diciendo: "Primero, al hincha le tengo que pedir disculpas, perdón. Fue un partido muy raro, muy atípico. En 20 minutos íbamos perdiendo 4 a 0. Tengo mucha vergüenza deportiva. El único responsable soy yo, no son mis futbolistas ni nadie más. Me tengo que hacer cargo de este momento".

Daniel Oldrá le pidió disculpas a la gente de Instituto por el 0-4 ante Unión y dejó una fuerte autocrítica. Daniel Oldrá le pidió disculpas a la gente de Instituto por el 0-4 ante Unión y dejó una fuerte autocrítica. Video X: @351Deportes Después de esa primera y fuerte declaración, un Daniel Oldrá visiblemente golpeado volvió a cargarse la mochila de culpabilidad por los últimos resultados obtenidos: "Cuando te dan estos cachetazos no es fácil para nadie. Ni para los que están mirando afuera, ni para los futbolistas. Quiero creer que son momentos que uno tiene en un partido y las cosas no salen. El único responsable soy yo".