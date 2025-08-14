Escándalo en Brasil: brutal represión de la policía contra los hinchas de Godoy Cruz post derrota con Mineiro

Una vez finalizado el partido ante los brasileños, la gente de Godoy Cruz sufrió los ataques de las autoridades brasileñas y decantó en un violento enfrentamiento en las tribunas.

La policía de Brasil reprimió ferozmente a los hinchas de Godoy Cruz para sacarlos del estadio de Mineiro.

Brasil volvió a ser protagonista de un bochornoso hecho de violencia contra los argentinos. Esta vez, las víctimas fueron los hinchas Godoy Cruz que, tras la derrota frente a Miniero por la Sudamericana, sufrieron una brutal represión por parte de la policía de aquel país en plena tribuna mientras intentaban salir del estadio Presidente Elías Kalil.

El feroz enfrentamiento quedó grabado por las cámaras de ESPN y allí se pudo observar claramente el inicio del conflicto entre las autoridades brasileñas encargadas de la organización del partido y la gente del Tomba que viajó a ver a su equipo a Belo Horizonte, sin saber - o sí- lo que les esperaba al final del encuentro.

Otra vez problemas en Brasil: la policía reprimió a los hinchas de Godoy Cruz en Belo Horizonte Tal como ocurre habitualmente en Brasil, los hinchas de Godoy Cruz fueron agredidos por la policía local y la seguridad privada del estadio con el fin de desalojar rápidamente la tribuna visitante de la cancha de Mineiro.

El violento enfrentamiento entre la policía de Brasil y los hinchas de Godoy Cruz en Belo Horizonte. El violento enfrentamiento entre la policía de Brasil y los hinchas de Godoy Cruz en Belo Horizonte. Video: ESPN No solo eso, sino que en el video se ve cómo la seguridad de Brasil reparte piñas y patadas a los simpatizantes que encabezaban el selecto grupo del Tomba en Belo Horizonte.