Se robaron un millón de pesos en un asalto a un comercio de Godoy Cruz
El hecho se produjo el miércoles por la noche en un local ubicado en la calle Paso de Los Andes.
Este miércoles por la noche, un asalto en Godoy Cruz se produjo cuando una mujer de 42 años trabajaba en un local de la zona. El hecho ocurrió cerca de las 20:00, en un comercio ubicado sobre Paso de Los Andes, al 1300.
La víctima se encontraba cumpliendo sus tareas en un comercio de venta de insumos varios cuando fue sorprendida por varios individuos.
Según las primeras informaciones, los delincuentes que protagonizaron el asalto amenazaron a quienes estaban en el local para llevarse una importante recaudación. También sustrajeron cigarrillos y un teléfono celular.
El monto sustraído asciende a aproximadamente 1 millón de pesos, lo que refleja la magnitud del golpe sufrido por el pequeño negocio del departamento de Godoy Cruz. El hecho quedó en manos de la Comisaría N°34.