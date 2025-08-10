Un hombre entregó a su hijo tras un violento asalto en Godoy Cruz

El hecho ocurrió esta madrugada. El joven de 19 años le confesó a su padre lo que había ocurrido y éste lo entregó a la Policía.

Efectivos policiales capturaron durante la madrugada del domingo a un joven de 19 años acusado de atacar violentamente a un taxista en Godoy Cruz. El episodio se registró cerca de las 4.30 horas cuando el chofer de 29 años transportaba pasajeros en su vehículo. La agresión derivó en un accidente que dejó al trabajador atrapado en su rodado tras impactar contra un árbol.

La Comisaría 40° reconstruyó los hechos a partir del testimonio de la víctima. El remisero había recogido a dos personas durante su jornada laboral nocturna. Al arribar al sector de Jardín Hipódromo, los ocupantes lo amenazaron con un arma de fuego y le propinaron golpes en la cabeza con el revólver. Esta agresión provocó que perdiera el dominio del automóvil y colisionara contra un árbol.

Los delincuentes escaparon del lugar sin concretar el robo de pertenencias. Dentro del taxi quedó abandonado un revólver calibre 38, presuntamente empleado durante el ataque. El Servicio de Emergencias Coordinado brindó asistencia médica al conductor, quien presentó traumatismos en el tórax. Posteriormente fue derivado a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado.