Brutal asesinato en Laferrere: estacionó su moto, quisieron robarle y le dispararon

Una joven de 23 años murió tras ser baleada por motochorros en medio de un robo en Laferrere, partido de La Matanza; su hermana resultó herida.

El hecho se produjo en la intersección de Carcarañá y Ruta 21 de Laferrere, cuando Esmeralda Bustamante y su hermana Aldana estacionaban una motocicleta en la vía pública. De inmediato, ambas mujeres fueron interceptadas por cuatro motochorros que intentaron robarles.

Mirá el video del ataque de los motochorros Crimen en Laferrere: motochorros mataron a una mujer en un intento de robo Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que los agresores se aproximaron al lugar y comenzó un forcejeo entre las víctimas y al menos uno de los delincuentes.

Según el parte policial, uno de los ladrones sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos. Como resultado, ambas hermanas resultaron heridas por impactos de bala. Enseguida, los atacantes escaparon de la escena sin llevarse el vehículo ni otras pertenencias de las mujeres.

Las víctimas del robo Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica Catán. Allí, se constató que Aldana Bustamante, agente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), presentaba una herida de bala en la mano derecha. Por su parte, su hermana Esmeralda había recibido un disparo en el tórax por lo que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en el centro de salud horas después del ingreso.