Jujuy: confirman la identidad de dos víctimas del presunto asesino serial

El caso que conmociona a Jujuy sumó un capítulo clave este miércoles. El fiscal Guillermo Beller, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), confirmó que los restos humanos hallados en la vivienda de Matías Jurado —detenido e investigado como presunto asesino serial — pertenecen a Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y Sergio Alejandro González, de 25, ambos desaparecidos en julio.

Según precisó el fiscal, los análisis de ADN realizados por peritos forenses arrojaron coincidencia plena con las muestras de referencia obtenidas de familiares.

Anachuri, de tez trigueña, 1,80 metros de estatura y ojos marrones, padecía una discapacidad y fue visto por última vez el 25 de julio en la calle Perú, barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy.

González, en tanto, era de tez blanca, delgado, 1,55 metros de altura, cabello negro con canas y un ojo con estrabismo. Su rastro se perdió el 4 de julio en el barrio Coronel Arias.

El hallazgo de estos restos se produjo en el marco de una investigación que comenzó a principios de agosto , cuando la Policía allanó la casa de Jurado tras recibir denuncias de vecinos por la desaparición de varias personas en la zona. En el operativo se encontraron restos humanos en distintos sectores de la propiedad, lo que derivó en su inmediata detención.

Beller calificó la identificación de las dos víctimas como un “resultado significativo” que permite avanzar en la reconstrucción de los hechos. No obstante, advirtió que los demás perfiles genéticos hallados en el lugar siguen bajo análisis para determinar a quiénes pertenecen y si pueden vincularse con otros reportes de personas desaparecidas.

La investigación, que mantiene un fuerte hermetismo, apunta a esclarecer el número total de víctimas y las circunstancias en que ocurrieron las muertes. Mientras tanto, Jurado permanece detenido y se espera que en las próximas semanas el fiscal solicite nuevas pruebas y testimoniales para robustecer la acusación.