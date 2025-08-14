"Gracias, totales": las emotivas palabras que el hermano de Diego Fernández le dedicó a Cerati

El miércoles pasado, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.

Video: las palabras que Javier Fernández le dedicó a Cerati Gracias totales - Javier Fernández Gracias totales - Javier Fernández En las últimas horas, Javier Fernández, hermano de la víctima, habló con MDZ y le dedicó emotivas palabras a Cerati. “Le agradecí en millones de lados a Gustavo Cerati, pobrecito, que no tiene nada que ver en esto, pero fue el canal para que empiece a correr la noticia”, manifestó Javier.

Cabe destacar que, el pasado 20 de mayo, los restos del joven fueron hallados a solo 60 centímetros de profundidad en el terreno lindero a la vivienda en la que Cerati residió entre 2002 y 2003, ubicado en avenida Congreso 3742, en Coghlan.

Javier reconoció que gracias a que los restos fueron hallados en un terreno lindero a la casa donde residió Cerati, el caso empezó a tomar visibilidad y eso llevó a que se realice una ardua investigación. A su vez, Javier reveló que fue su cuñado quien escuchó sobre el hallazgo de los restos y lo asoció con la desaparición de Diego. A partir de varios análisis de ADN se confirmó que los restos pertenecían a Diego Fernández Lima.