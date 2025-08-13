"Es totalmente ridículo": el exportero del colegio de Diego Fernández desmintió el intento de abuso

El lunes, un supuesto excompañero de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan , rompió el silencio y denunció que Diego intentó violarlo en el baño del colegio al cual ambos asistían.

En las últimas horas, Juan Roberto Badena, el exportero de la escuela a la que iba Diego, desmintió la grave acusación contra el joven que había desaparecido en 1984.

“Lo del abuso es totalmente ridículo, es una mentira”, sentenció Badena, en diálogo con Radio Mitre. Y aseguró: “Los baños siempre estuvieron controlados. Nunca ocurrió algo así en la escuela”.

“Yo puedo garantizar que es mentira, no fue violado ni nada. Acá hubo otra cosa fuera del establecimiento”, sentenció el exempleado del colegio al que asistieron tanto Diego como Adrían Farías, el excompañero que lo acusó de abuso sexual.

Por otro lado, Badena manifestó que Fernández Lima era "un chico sencillo y tranquilo, que no se peleaba con nadie", por lo que le costaba imaginar que su final involucrara una situación tan macabra como la que se reveló en las últimas semanas.

Cuando Diego desapareció en 1984 con apenas 16 años, "pensábamos que se lo habían llevado por la venta de órganos, pero en ese momento nos pusimos en contacto con los compañeros y nadie sabía nada”.

La fuerte denuncia de un supuesto excompañero de Diego Fernández

“Era bastante problemático”, así describió Adrián Farías al joven que había desaparecido en 1984. Según detalló, durante dos años asistió a la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, donde conoció a Diego y a Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen. “Era un colegio que recibía chicos repetidores. Éramos un colegio bastante complicado, de hecho, mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, manifestó.

La parte más fuerte de su denuncia fue la siguiente: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir. En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”.

En cambio, sobre Graf, aseguró que en la escuela era “un chico tranquilo”, apodado como “Jirafa” por su altura. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos. No eran mis amigos”, subrayó.