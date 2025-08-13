Qué dijo el abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández

El fiscal de la causa solicitó que Cristian Graf declare tras el hallazgo de los restos óseos de Diego Fernández Lima en su casa. Qué dijo la defensa.

El abogado de Cristian Graf, principal sospechoso en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima, habló con la prensa luego de que el fiscal de la causa lo citara a indagatoria. El letrado aseguró que su cliente no tenía vínculo con la víctima.

Martín Díaz, el abogado defensor del sospechoso de 58 años, sostuvo que no hay elementos para mantenerlo detenido y que “no hay ninguna imputación” formal en su contra.

El caso se reactivó tras el hallazgo de restos óseos que pertenecerían a Fernández Lima, enterrados durante 41 años en la medianera que separa dos propiedades, una de ellas perteneciente a la familia de Graf. La víctima era un adolescente al momento de su desaparición.

En declaraciones a la prensa, Díaz destacó que “no nos consta que haya algún tipo de amistad” entre ambos y que, aunque coincidieron en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36, asistían junto con “350 chicos”, sin que existiera trato personal.

El fiscal citó a Cristian Graf a indagatoria Pese a los dichos de la defensa, el fiscal Martín López Perrando solicitó que Graf sea citado a declaración indagatoria. La imputación incluye los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”, figuras penales que se aplican cuando se presume que una persona intervino para ocultar un crimen o eliminar pruebas.