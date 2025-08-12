Habló un amigo de Diego Fernández y contradijo las graves acusaciones del excompañero de Cristian Graf

Armando Mainoli jugó junto a Diego Fernández en Excursionistas, lo recordó como “un pibe querible y cero conflictivo” y habló de paz para la familia.

Armando Mainoli fue amigo de Diego Fernández Lima, con quien jugó durante cinco años al fútbol en Excursionistas. En el marco de la investigación por su muerte, después de que se encontraran sus restos en una casa del barrio de Coghlan, el hombre contó cómo la víctima era de chico y qué espera de la Justicia 41 años después.

“Era un pibe muy simpático, sonriente, querible y cero conflictivo”, definió Armando a su amigo Diego, lo que contradijo las graves acusaciones del excompañero de Cristian Graf.

mencionó el alivio que significa para la familia el hallazgo de sus restos. “Si bien ya sabemos que fue asesinado, por lo menos para la familia esto es un poco de paz”.

La prescripción del caso de Diego Fernández según el amigo El amigo también habló sobre la posibilidad de que se haga justicia: “Justicia no va a haber, la causa ya está prescripta. Solamente quizás se sepa la verdad y descubrir quiénes encubrieron el hecho”, comentó.

“Para entender el caso, lo primero que hay que hacer es contextualizar las diferentes sociedades. Hoy no es la misma que hace 41 años: en ese entonces, la masificación de las noticias no existía; con suerte, un noticiero al mediodía”, opinó Mainoli sobre el hecho ocurrido en 1984.