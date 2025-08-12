Crimen de Diego Fernández: los vecinos de Coghlan pegaron carteles en la casa de Cristian Graf

Cristian Graff es el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan en 1984.

El miércoles pasado, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.

Video: los carteles que pegaron los vecinos de Coghlan en la casa de Cristian Graf Los vecinos de Coghlan pegaron carteles en la casa de Cristian Graf Los vecinos de Coghlan pegaron carteles en la casa de Cristian Graf Con el correr de los días, se supo que el terreno donde fueron hallados los restos de Diego pertenece a la familia Graf. Un testigo puso en la mira a Cristian Graf (56), un excompañero del secundario de la víctima.

Los vecinos de Coghlan pegaron carteles en la casa de Cristian Mientras avanza la investigación, un grupo de vecinos pegó carteles para exigir justicia por Diego. “El dolor de una mamá no prescribe jamás. Llenemos el barrio de carteles como hizo Tito”, se lee en uno de los carteles. Cabe destacar que el padre del joven que desapareció en 1984, Juan Benigno “Tito” Fernández, murió mientras buscaba a su hijo.

carteles Cristian Graf “Diego no se fugó, a Diego lo mataron y apareció acá. Solo muere quien es olvidado. Para tener todos paz exigimos justicia”, exclama otro de los afiches.

Día clave en el caso Este martes, está previsto que declaren tres personas ante el fiscal Martín López Perrando. Se trata de excompañeros de colegio de la víctima y los obreros de la empresa que hizo la excavación y demolición en la que se descubrieron los restos.