Cuál es el detalle oculto que une a Diego Fernández y a Cristian Graf, su presunto asesino

Un excompañero del secundario es el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que desapareció en 1984.

El miércoles pasado se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.

El pasado 20 de mayo, los restos del joven fueron hallados a solo 60 centímetros de profundidad en el terreno lindero a la vivienda en la que Cerati residió entre 2002 y 2003.

Según trascendió, Diego vivía con su familia en Belgrano y concurría a la ENET N° 36. A su vez, jugaba al fútbol en el club Excursionistas y solía entrenar todos los días, salvo los jueves.

Los investigadores tienen bajo la lupa a Cristian Graff (56), un excompañero del secundario de la víctima. Cabe destacar que los restos de Diego fueron hallados en un terreno que pertenece a la familia del sospechoso.

restos humanos Cerati X El detalle que une a Diego Fernández y a su presunto asesino Pese a este crimen, se conoció un nuevo dato que podría conectar a ambos. Según trascendió, ambos compartían un interés común por las motos. Por un lado, Diego era un apasionado y tenía una. Mientras tanto, Cristian tenía un taller donde las arreglaba.