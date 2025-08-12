La fuerte denuncia que hizo Adrián, un excompañero de Diego Fernández y Cristian Graf

En mayo, un grupo de albañiles encontró restos humanos en un terreno del barrio porteño de Coghlan, por lo que rápidamente alertaron a las fuerzas de seguridad. Tres meses más tarde, se constató que los restos hallados en el lugar pertenecían a Diego Fernández Lima , un joven de 16 años que había desaparecido 41 años atrás, en julio de 1984.

Desde el momento en el que trascendió la identidad del joven asesinado, se espera que el fiscal Martín López Perrando pueda avanzar en la investigación y así localizar al o a los autores del crimen. Precisamente, el día lunes se presentó a declarar Cristian Graf , el único sospechoso en la causa, que fue compañero de Diego en la secundaria.

Pero no es el único excompañero que está en el ojo público. En las últimas horas, apareció otro hombre que asegura haber ido a la misma escuela de Fernández Lima entre 1982 y 1984. Se trata de Adrián, quien habló en los medios sobre el recuerdo que él tenía del joven asesinado.

“Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio” , sentenció Adrián en diálogo con los periodistas del canal América, el lunes por la noche.

Según Adrián, tras años de mantener ese secreto oculto, se animó a hablarlo en terapia y, ahora, en la televisión. No obstante, se trata de una fuerte denuncia que debería llevar también a la Justicia en medio de la investigación.

Adrián contó a los periodistas que durante dos años asistió a la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, donde conoció a Diego Fernández Lima y a Cristian Graf. “Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho, mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, dijo.

Enseguida, se animó a dar más detalles sobre el joven que había desaparecido, calificándolo como “bastante problemático” y “uno de los picantes”. Pero, la parte más fuerte de su denuncia fue la siguiente: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir. En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”.

En cambio, sobre Graf, aseguró que en la escuela era “un chico tranquilo”, apodado como “Jirafa” por su altura. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos. No eran mis amigos”, subrayó.