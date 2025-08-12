"Esta persona es conocida", dijo el hermano de Diego Fernández tras la grave denuncia que hizo un excompañero de Graf

Adrián Farías, un supuesto excompañero de la víctima, denunció que Diego Fernández había intentado violarlo en el baño del colegio.

En las últimas horas, un supuesto excompañero de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan, rompió el silencio y en diálogo con América TV, denunció que Diego intentó violarlo en el baño del colegio.

Ahora, el hermano de la víctima, en una entrevista que dio al programa Mujeres Argentinas (eltrece), sentenció: “Vi la nota esa, esta persona es conocida. Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía”.

A su vez, Javier Fernández indicó que todos tienen derecho a hablar y le hizo una recomendación al denunciante. “Lo invito a que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe”, expresó.

La fuerte denuncia de un supuesto excompañero de Diego “Era bastante problemático”, así describió Adrián Farías al joven que había desaparecido en 1984. Según detalló, durante dos años asistió a la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, donde conoció a Diego y a Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen. “Era un colegio que recibía chicos repetidores. Éramos un colegio bastante complicado, de hecho, mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, manifestó.

Adrián, el excompañero de Diego Fernández Lima Adrián dio fuertes declaraciones respecto a su excompañero de escuela, Diego. X La parte más fuerte de su denuncia fue la siguiente: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir. En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”.