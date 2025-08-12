Un albañil reveló cómo estaban los restos de Diego Fernández: "No era una posición normal"

Los restos de Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que había desaparecido en 1984, fueron hallados en un terreno en el barrio de Coghlan.

El miércoles pasado, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan. En medio de la investigación, se conocieron nuevos detalles.

Qué reveló unos de los albañiles que halló los restos de Diego En las últimas horas, Cristian, alias “Chucky”, el albañil que encontró los restos del joven que había desaparecido en 1984, dio a conocer las condiciones en las que halló los restos. “Me llamó la atención la forma en la que estaba enterrado. Estaba acurrucado, no era una posición normal. Los brazos estaban cerca de los pies. No estaban separados”, indicó en diálogo con LN+.

Según relató, los huesos de Diego se encontraban enterrados en un terreno que pertenece a la familia Graf. Cabe destacar que, un testigo puso en la mira a Cristian Graf (56), un excompañero del secundario de la víctima.

restos humanos Cerati X “Estábamos trabajando normalmente cuando apareció el difunto. Estábamos excavando y apareció el hueso”, señaló el albañil. Y agregó: “Estábamos trabajando en la medianera, más o menos a la altura de la pileta, del otro lado. Estuvimos ahí hasta que vino el forense a levantar los restos y fuimos a declarar”.