Citaron a indagatoria a Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima

Después de la aparición de los restos de Diego Fernández en su casa, un fiscal citó a Graf a dar su declaración, con quién supo ser compañero de la escuela.

El fiscal citó a Cristian Graf en base a lo que le habría dicho a los albañiles

A partir del hallazgo de huesos humanos en una casa, donde posteriormente se identificó que pertenecían a Diego Fernández Lima, el fiscal a cargo, Martín López Perrando, solicitó que se cite a Cristian Graf a realizar una declaración indagatoria. El cuerpo de Diego fue encontrado en su casa, de quien además fue compañero de colegio.

De esta forma, el fiscal le pidió al juez de Instrucción, Alejandro Litvack, citar a declarar a uno de los acusados, ligado directamente al caso. No solo se encuentra viviendo en la casa donde fue hallado el cuerpo, en avenida Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, sino que también conoció a la víctima, ya que fueron compañeros de colegio en el ENET N° 36.

Debido a que el crimen ocurrió en 1984 y ya pasaron 41 años de la muerte de Diego Fernández, una de las posibilidades es que el delito prescriba. De todas formas, el fiscal López Perrando podría llegar a citar a indagatoria al acusado, no por el homicidio en sí, sino por el encubrimiento del caso junto al ocultamiento de pruebas.

El sustento del fiscal para citarlo a indagatoria El fiscal buscaría basarse en lo que Graf le dijo a los albañiles que trabajaban en la vivienda, quienes fueron los que descubrieron los huesos humanos. El acusado les habría comentado que había rellenado una parte del jardín con tierra cuando hizo una pileta y que también mencionó que los restos podrían haber llegado en el camión volcador.