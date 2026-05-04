Allanaron la casa de Cristian Graf en busca de restos óseos por el crimen de Diego Fernández Lima

En un nuevo intento por esclarecer uno de los misterios más longevos de la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad realizaron este lunes un exhaustivo procedimiento en la propiedad de Cristian Graf , actual imputado por el presunto homicidio de Diego Fernández Lima . El operativo, solicitado por el fiscal Martín López Perrando , buscaba recolectar evidencia física y biológica que permitiera cerrar el círculo sobre el sospechoso, tras el hallazgo de los restos del joven luego de 41 años.

Desde las 10 y hasta las 13, cuatro efectivos de Gendarmería Nacional , junto a dos peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y asistentes de la fiscalía, trabajaron en la vivienda ubicada en la avenida Congreso 3742 . Para la inspección del suelo se utilizó un georradar , tecnología de alta precisión destinada a detectar anomalías bajo la superficie.

Sin embargo, según confirmó el abogado defensor Martín Díaz, el resultado de la búsqueda fue negativo : los agentes no hallaron restos óseos, material no biológico de interés ni el arma que se presume fue utilizada para cometer el asesinato.

La causa ha experimentado cambios drásticos en su calificación legal. Luego de que se revocara el sobreseimiento de Graf por supresión de evidencia y encubrimiento, el fiscal López Perrando recaratuló el caso como homicidio simple (artículo 79 del Código Penal).

Desde la defensa sostienen que el Estado busca ahora la figura del homicidio ante la imposibilidad de demostrar los delitos previos, aunque remarcan que este ilícito estaría técnicamente prescripto debido al tiempo transcurrido desde el hecho.

Las claves del caso Fernández Lima

Para comprender la cronología y el impacto de este hallazgo tras cuatro décadas, respondemos a las interrogantes principales:

¿Quién fue Diego Fernández Lima?

Fue un adolescente de 16 años que desapareció el 26 de julio de 1984 en el barrio porteño de Coghlan. Según la reconstrucción, aquel día regresó del colegio, almorzó con su madre y salió de su casa tras pedirle dinero para el colectivo. Durante décadas, su caso fue calificado erróneamente como "fuga de hogar".

¿Dónde fueron encontrados sus restos?

Los huesos de Diego y sus pertenencias aparecieron enterrados en el patio de un chalet en Coghlan. Un dato llamativo del caso es que esa propiedad fue alquilada por el músico Gustavo Cerati entre los años 2001 y 2003, mucho tiempo después de la desaparición pero antes del hallazgo definitivo de los restos 41 años más tarde.

¿De qué se acusa a Cristian Graf?

Cristian Graf está imputado por homicidio simple. Inicialmente se lo investigaba por encubrimiento y supresión de evidencia, pero ante la falta de pruebas en esos rubros, la fiscalía ha redireccionado la acusación hacia la autoría del crimen para intentar avanzar con el proceso judicial.