Consideran que el Pity Álvarez está en condiciones mentales para el juicio por homicidio: cuándo comenzará

La Justicia porteña decidió que es momento de retomar uno de los casos más seguidos por la opinión pública. El músico Cristian Pity Álvarez, de 53 años , deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por el crimen cometido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La decisión de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro llega tras un análisis exhaustivo del estado actual del imputado. El cronograma ya está fijado: entre agosto y septiembre se desarrollarán 11 audiencias fundamentales para determinar su responsabilidad penal.

Mientras tanto, Álvarez permanece bajo restricciones estrictas: no puede salir de Argentina ni ausentarse de la Capital Federal sin una autorización judicial expresa.

El fiscal federal Sandro Abraldes fue el encargado de solicitar la reapertura de la investigación tras observar el desempeño de Álvarez en su reciente recital en el estadio Mario Alberto Kempes .

Según el dictamen fiscal, el show de tres horas fue la prueba de que el músico posee las capacidades necesarias para enfrentar un proceso legal. El fiscal destacó los siguientes puntos observados en el escenario:

Memoria operativa: Capacidad para recordar letras, secuencias y dinámica escénica.

Interacción: Manejo fluido de la comunicación con el público.

Resistencia: Alta tolerancia al estrés y organización conductual compleja en un contexto de gran exigencia emocional.

Abraldes señaló una "disonancia objetiva" entre las supuestas limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado, donde demostró una coordinación cognitiva sostenida.

Todo lo que hay que saber sobre el juicio a Pity Álvarez

¿Cuándo empieza el juicio contra Pity Álvarez?

El inicio del juicio oral y público está programado para el 10 de agosto. El tribunal prevé que el proceso se extienda a lo largo de 11 jornadas durante los meses de agosto y septiembre.

¿De qué se lo acusa al ex líder de Viejas Locas?

Cristian Álvarez está imputado por el homicidio de Cristian Díaz, un hecho ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, Villa Lugano.

¿Por qué el juicio se reanuda recién ahora?

La fiscalía solicitó reabrir la causa luego de que Álvarez ofreciera un concierto de tres horas en Córdoba. Para la justicia, el desempeño del músico en el estadio Kempes dejó en evidencia una coordinación cognitiva sostenida, contradiciendo los argumentos de limitaciones funcionales presentados por sus abogados defensores.

¿Qué restricciones tiene el músico actualmente?

El Tribunal Oral N°29 le ha prohibido salir del país y le impide ausentarse de la Capital Federal sin permiso previo de los magistrados intervinientes.