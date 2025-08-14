Grooming: detuvieron en Río Negro a un hombre que contactaba a niños por Roblox

Según la denuncia de una familia bonaerense, su hijo de 9 años se había contactado con el acusado por grooming a través del videojuego.

El hombre fue detenido en la ciudad rionegrina de Cipolleti.

Un hombre fue detenido este en la ciudad rionegrina de Cipolleti tras ser acusado de grooming. Gracias al operativo coordinado entre Río Negro, Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se aprehendió al sospechoso, quien habría contactado niños a través del videojuego Roblox.

La denuncia que hicieron los padres de un niño de 9 años Todo comenzó con una denuncia realizada por una familia bonaerense que detectó que su hijo, de 9 años, había sido contactado a través del videojuego Roblox. Según denunciaron, el imputado ofrecía monedas virtuales del juego a cambio de fotos con contenido sexual.

El fiscal Daniel Ichazo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 Descentralizada de Berazategui, ordenó tareas de rastreo digital para identificar al groomer.

La División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad analizó la actividad en línea y localizó el domicilio del acusado en Cipolletti.

De esta forma, se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado junto a la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal y efectivos de la Policía de Río Negro.