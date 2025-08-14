Habló el abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández

El lunes, el fiscal Martín López Perrando le solicitó al juez de Instrucción, Alejandro Litvack, que cite a Cristian Graf a indagatoria.

El miércoles pasado, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.

Con el correr de los días, se supo que el terreno donde fueron hallados los restos de Diego pertenece a la familia Graf. Cristian Graf (56), un excompañero del secundario de la víctima, es el principal sospechoso por el crimen.

Qué dijo el abogado de Cristian Graf En las últimas horas, Martín Díaz, abogado de Cristian, negó que su cliente haya obstruido la investigación. “Si hubiera obstruido esa remoción de tierra, no tendría un muro nuevo, que fue hecho por estos mismos albañiles. Cuando aparecieron los huesos fue la familia Graf la que llamó al 911”, sostuvo, en diálogo con Telenoche.

A su vez, aseguró que Cristian no tiene nada que ver con los hechos. “No tiene idea de cómo llegaron los restos, es lo mismo que va a declarar si el juez lo cita”, indicó. Y agregó: “Tranquilamente lo pudieron haber matado en otro lugar y llevarlo hacia ahí para enterrarlo”.