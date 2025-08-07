Boleta violeta en Río Negro: La Libertad Avanza y el PRO sellaron la alianza de cara a las elecciones de octubre

La Libertad Avanza Río Negro se suman Republicanos Unidos, Creo Río Negro y el PRO para conformar una coalición amplia que enfrentará al kirchnerismo.

En una movida estratégica rumbo a las elecciones nacionales de octubre, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO sellaron una alianza política en Río Negro, bajo el sello de la llamada "boleta violeta". El acuerdo fue encabezado por la diputada nacional y armadora de LLA en la provincia, Lorena Villaverde, quien se perfila como la principal candidata a senadora.

La firma del pacto electoral tuvo lugar en el Congreso de la Nación, durante la sesión del martes por la noche, y contó con la participación de Juan Martín, presidente del PRO rionegrino, y el apoderado de CREO Río Negro, el partido fundado por el ex candidato a gobernador Aníbal Tortoriello, hoy alejado de las filas del PRO.

La flamante coalición reúne además a Republicanos Unidos y tiene como objetivo principal disputarle el poder al actual gobernador Alberto Weretilneck y enfrentar al kirchnerismo provincial, en una contienda clave para las aspiraciones nacionales del espacio libertario.

Cuáles fueron las repercusiones del acuerdo en Río Negro A través de un comunicado en sus redes sociales, Villaverde celebró el acuerdo y definió los ejes de esta nueva alianza: "Vamos por el verdadero enemigo: el kirchnerismo y sus aliados provinciales. A La Libertad Avanza Río Negro se suman Republicanos Unidos, Creo Río Negro y el PRO para conformar una coalición amplia que enfrentará al kirchnerismo más rancio enquistado en la provincia".

Además, reafirmó el compromiso con el proyecto de Javier Milei y aseguró que trabajarán para construir “el poder real que nos permita gobernar y terminar con décadas de decadencia, corrupción y abandono”.