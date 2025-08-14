Confesó que mató a su exnovio, pero no fue condenada a prisión perpetua: sufría de violencia de género

Vanesa Noelia Parolo Vera (40) estaba cerca de enfrentar un juicio por jurados como sospechosa del asesinato de su exnovio Ángel Paolo Rocha Centurión , ocurrido a fines de 2023 en Godoy Cruz . Pese a que enfrentaba una pena a prisión perpetua , este jueves arregló un juicio abreviado y accedió a una condena por una pena mucho menor.

Como parte del pacto entre el fiscal en jefe de Homicidios Fernando Guzzo y la defensa de la Parolo Vera , se estableció que la mujer sufría violencia de género por parte de Rocha Centurión y ella le quitó la vida en ese contexto.

El acuerdo fue homologado por el juez Anibal Crivelli durante una audiencia que se celebró pasadas las 8.30 en la Sala 15D del Polo Judicial Penal . De esa forma, el magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°2 la sentenció a un castigo de 10 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el vínculo bajo circunstancias extraordinarias de atenuación , es decir, para la Justicia hubo una situación excepcional que llevó a Parolo Vera a cometer el asesinato. Más allá de que esto no quita la responsabilidad penal del autor, sí conduce a una reducción de la pena estimada.

El lunes 18 de diciembre de 2023, Rocha Centurión enfrentó un juicio abreviado por una causa en la que lo investigaban por el robo de placas de cobre de las luminarias de la plaza Independencia , en Ciudad de Mendoza .

Por ese episodio, perpetrado el 1 de agosto de ese mismo año, el interno confesó la autoría y fue condenado a la pena de cuatro meses y medio de encierro. Debido a que ya llevaba ese tiempo tras las rejas, quedó automáticamente en libertad.

Portada Rocha Centurión

Un día después de su vuelta a las calles, policías encontraron a Rocha Centurión tendido en el cruce de calles Talcahuano y Revolución de Mayo, a pocos metros del Hospital Lencinas, con un puntazo a la altura del pecho. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó hasta la escena y constató que el exconvicto ya se encontraba sin vida.

Ante eso, se iniciaron las averiguaciones correspondientes en la escena y surgió que una mujer había atacado a la víctima y luego se dio a la fuga. Rápidamente, los detectives apuntaron las sospechas hacia Parolo Vera, con quien mantenía una inestable relación sentimental desde hace tiempo y contaba con extensos antecedentes, al igual que el fallecido.

A las pocas horas, a sabiendas de que era intensamente buscada, Parolo Vera se entregó a la Justicia y fue imputada. Poco más de un año y medio después del hecho de sangre, la mujer confesó la autoría, reveló que era víctima de violencia de género y terminó condenada a una pena más leve de la esperada.