Detuvieron al hijo de una senadora de Neuquén por intentar robar un supermercado

El hijo de Marisa Torres San Juan, candidata a senadora por Desarrollo Ciudadano, fue detenido en Plottier junto a un cómplice por robar más de $2.5 millones en mercadería de un supermercado donde trabajaba como gerente.

Un resonante caso de hurto sacudió la campaña electoral en Neuquén. El domingo, personal policial desarticuló un robo en un supermercado ubicado en Plottier y, entre los aprehendidos, figuraba el hijo de Marisa Torres San Juan, candidata a senadora por Desarrollo Ciudadano.

El implicado, identificado como C.J.P.T., de 36 años, es gerente de la sucursal y fue sorprendido junto a un cartonero de 53 años mientras intentaban sustraer mercadería valuada en más de $2.5 millones.

Cómo fue el robo al supermercado El operativo, llevado a cabo por la División Robos y Hurtos de la Policía de Neuquén en colaboración con el área de seguridad de este supermercado perteneciente, se desencadenó a las 13:15 en el sector de carga y descarga del supermercado. Los efectivos identificaron una camioneta Toyota Hilux y detuvieron a los dos ocupantes en plena maniobra delictiva.

En el vehículo se secuestraron 230 kilos de mercadería, incluyendo 103 kilos de queso, 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre, con un valor estimado de $2.532.725.

Parte de la mercadería que robó el hijo de Marisa Torres San Juan Parte de la mercadería que robó el hijo de Marisa Torres San Juan. Según las investigaciones, el gerente aprovechaba su posición como responsable del local para desactivar los sistemas de seguridad y facilitar la extracción de los productos, con la complicidad de un cartonero encargado de retirar la basura. Ambos fueron imputados por hurto continuado.