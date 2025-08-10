Pronóstico del domingo: alertas por lluvias en tres provincias patagónicas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias para zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén. El resto del país no presenta advertencias.

Tres provincias de la Patagonia están en alerta amarilla.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias para este domingo 10 de agosto en las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén. El organismo informó que los fenómenos se registrarán desde la noche y podrían superar los valores previstos en algunos sectores.

En estas áreas se esperan precipitaciones de entre 15 y 30 milímetros, aunque localmente podrían ser mayores. Además, no se descarta que en las zonas más elevadas las lluvias se presenten en forma de nieve, especialmente hacia el final de la jornada.

mapa_alertas (6) Se esperan lluvias en la cordillera patagónica desde la noche del domingo. En el resto del territorio argentino no se prevén alertas meteorológicas para este domingo, por lo que las condiciones se mantendrán estables, con cielo mayormente despejado y temperaturas acordes a la época invernal.

Las máximas y mínimas para cada provincia: