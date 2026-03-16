Tormentas severas, lluvias intensas y viento Zonda: el SMN activó múltiples alertas este lunes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes 16 de marzo estará marcado por varias alertas meteorológicas en distintas regiones del país. Las advertencias vigentes se organizan en tres grandes grupos: tormentas , lluvias y viento Zonda y viento fuerte, con niveles amarillo y naranja según la intensidad prevista en cada zona.

En cuanto a las tormentas, la alerta naranja alcanza sectores del centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, además del sur de Córdoba y el norte de La Pampa. En esas áreas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 50 y 80 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Para estas zonas, el SMN recomendó permanecer en construcciones cerradas, salir solo si es necesario, desconectar los electrodomésticos si ingresa agua y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También sugirió alejarse de áreas inundables y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, radio a pilas y linterna.

La alerta amarilla por tormentas abarca una franja más extensa: el este de la provincia de Buenos Aires, además del sudoeste bonaerense, el norte y este de Río Negro, La Pampa, el centro y este de Mendoza, San Luis, el sur de Santa Fe, el centro de Córdoba, el este de San Juan y el sur de La Rioja. En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas, con actividad eléctrica frecuente, posible granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y lluvias intensas en períodos cortos. Los acumulados previstos van de 25 a 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada .

Las alertas por lluvias también se dividen en dos niveles. La alerta naranja rige en el oeste de Neuquén, el sudoeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, donde se prevén lluvias fuertes y persistentes, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros. En sectores de mayor altitud no se descarta la ocurrencia de nevadas aisladas. Para estas áreas, el organismo recomendó no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, evitar circular por calles anegadas y manejar con precaución.

Además, aconsejó no acercarse a cables ni postes de electricidad y tener a mano elementos básicos para una emergencia. Por su parte, la alerta amarilla por lluvias alcanza al norte de Neuquén, con precipitaciones de menor intensidad, aunque localmente fuertes, y valores estimados entre 15 y 30 milímetros. En esa zona también podrían registrarse nevadas aisladas en áreas elevadas.

En relación con el viento Zonda, el SMN emitió una alerta naranja para el sur de Mendoza. Allí se esperan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. En tanto, la alerta amarilla por viento Zonda alcanza al sur de San Juan y al norte de Mendoza, donde se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora. Para las regiones alcanzadas por este fenómeno, el organismo sugirió permanecer en lugares cerrados, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar refugiarse debajo de árboles o carteles y no conducir si la visibilidad se reduce. También recomendó hidratarse y proteger los ojos y las vías respiratorias del polvo.

Por último, rige una alerta amarilla por viento en el oeste de Mendoza, Neuquén, el centro de Río Negro y el centro y norte de Chubut. En esas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Frente a este escenario, el SMN aconsejó evitar salir si no es necesario, asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de puertas y ventanas y extremar las precauciones al conducir.