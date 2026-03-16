Ciudad de Mendoza: cuáles son las 12 secciones y entre qué calles están

La Ciudad de Mendoza está dividida en 12 secciones políticas y muchas veces no resulta sencillo identificar dónde empieza o termina cada una. Con el mapa oficial del municipio, es posible saber entre qué calles se encuentra cada sector de la capital.

La Ciudad de Mendoza está dividida en 12 secciones políticas y cuenta con mapas oficiales para identificar entre qué calles se ubica cada una.

Muchas veces, para quienes viven, trabajan o hacen trámites en la Ciudad de Mendoza, no es fácil saber en qué sección están. El problema aparece seguido cuando una dirección figura con el nombre de una seccional, pero la persona no tiene claro cómo se distribuyen esos límites dentro del mapa urbano. Por eso, el Geoportal Ciudadano del municipio ofrece mapas de cada una de las áreas para consultar la división oficial.

La Ciudad de Mendoza es la capital de la provincia y tiene algo más de 127 mil habitantes, según el último censo. Dentro de ese territorio, el municipio está organizado en 12 secciones. Aunque para muchas personas esos nombres son habituales, no siempre resulta sencillo identificar en qué sector queda una calle o hasta dónde llega cada zona. Y si bien hoy internet permite saber en pocos pasos dónde está cada sección, tampoco es un dato tan difícil de memorizar, una tarea que incluso puede ayudar al cerebro más de lo que uno imagina.

Al mirar el mapa que ofrece la Ciudad de Mendoza, la capital puede dividirse de manera informal en dos grandes zonas: de Boulogne Sur Mer hacia el este y de Boulogne Sur Mer hacia el oeste. Hacia el este se ubican de la 1ra a la 6ta sección. Del otro lado aparecen de la 7ma a la 12va.

Departamentos_Ciudad_de_Mendoza El mapa de la Ciudad de Mendoza y sus secciones. Ciudad de Mendoza Cómo reconocer cada sección de la Ciudad de Mendoza En la parte más céntrica de la Ciudad de Mendoza, la 1ra Sección se ubica entre Belgrano y avenida San Martín, con Joaquín V. González y Gutiérrez como referencias clave para entender sus bordes. A su lado aparece la 3ra Sección, del lado este de avenida San Martín y por debajo de Alberdi. Más hacia el sur y el este se encuentra la 2da Sección, en el área delimitada por Gutiérrez, Vicente Zapata y Costanera.

La 4ta Sección de la Ciudad de Mendoza se divide en dos sectores, Este y Oeste. En esa parte del mapa aparecen calles como Pellegrini, Houssay, Alberdi y Coronel Díaz, que sirven para ubicar una de las zonas más amplias de la capital. Más hacia el oeste del centro se reconocen la 5ta y la 6ta Sección. La 5ta queda entre Boulogne Sur Mer, Belgrano y Mariano Moreno, mientras que la 6ta Sección Residencial Norte se extiende por encima de Joaquín V. González y hacia el oeste de Belgrano.