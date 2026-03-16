Pronóstico: Mendoza arranca la semana con frío y una doble alerta meteorológica

El pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con máxima de 26° y alertas vigentes en el sur.

El lunes tendrá cielo parcialmente nublado y temperaturas más frescas en Mendoza.

El lunes comenzará con condiciones algo más frescas en Mendoza, en una jornada parcialmente nublada y con descenso de la temperatura respecto al fin de semana, explicó en su pronóstico el Servicio Meteorológico Nacional.

La mínima será de 16° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 26° en horas de la tarde. El día transcurrirá con estabilidad en el llano, sin precipitaciones previstas en la mayor parte de la provincia.

Alerta en el sur de Mendoza Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda En el sur de Mendoza las condiciones serán diferentes ya que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento Zonda durante todo el día en Malargüe. Según el organismo, el área será afectada por Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, por lo que se recomienda circular con precaución y evitar actividades que puedan generar incendios.

Por otra parte, en la zona cordillerana rige una alerta por precipitaciones intensas. Allí se esperan lluvias y nevadas persistentes de variada intensidad, en algunos momentos fuertes.