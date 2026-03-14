Si venís a Mendoza no podés dejar de sacarte una foto en este rincón de la Ciudad

Hay lugares que logran resumir el espíritu de una ciudad en una sola imagen. En Mendoza , ese sitio es el Cerro de la Gloria . Ubicado dentro del Parque General San Martín, este mirador natural se convirtió en uno de los puntos más buscados por quienes visitan la provincia y quieren llevarse una postal inolvidable.

Desde su cima se obtiene una vista privilegiada de la ciudad, la precordillera y el imponente paisaje mendocino. Pero lo que atrae a miles de turistas cada año no es solo el panorama: también es el monumento que domina el lugar y que recuerda una de las gestas más importantes de la historia argentina.

En la cima del cerro se encuentra el Monumento al Ejército de los Andes, una obra inaugurada en 1914 para homenajear la campaña militar que permitió la independencia de varios países sudamericanos.

La escultura representa al general José de San Martín y a los soldados que participaron en el histórico cruce de la cordillera. Caballos, soldados, figuras alegóricas y símbolos patrióticos forman parte de un conjunto escultórico que impacta por su tamaño y su detalle artístico.

Quienes visitan el lugar suelen detenerse varios minutos observando la obra, que parece emerger de la montaña como una extensión natural del paisaje.

cerro de la gloria monumento san martín ejército de los andes-35 Rodrigo D'Angelo / MDZ

La foto que todos quieren

Para muchos turistas, la visita al Cerro de la Gloria incluye un ritual inevitable: sacarse una foto frente al monumento con la ciudad de Mendoza de fondo.

Ese punto exacto se transformó en uno de los escenarios más fotografiados de la provincia. Desde allí se puede ver la trama urbana extendiéndose hacia el este, mientras que hacia el oeste aparece la silueta de la precordillera.

En días despejados, la luz de la tarde pinta el paisaje con tonos dorados que convierten la postal en una de las más buscadas por fotógrafos y viajeros.

cerro de la gloria (1).JPG ALF PONCE / MDZ

Un paseo que mezcla naturaleza e historia

El acceso al cerro forma parte de un recorrido muy elegido por quienes visitan el Parque General San Martín. El camino serpentea entre árboles y miradores hasta llegar a la cima, donde el paisaje cambia y se abre hacia una panorámica amplia.

Muchos visitantes llegan caminando, en bicicleta o en auto, aprovechando el paseo para recorrer otros rincones del parque.

Además de su valor histórico, el cerro ofrece un entorno natural que invita a detenerse, observar y contemplar la ciudad desde otra perspectiva.

cerro de la gloria monumento san martín ejército de los andes-26 Cada 17 de agosto se recuerda el Paso a la Inmortalidad del Libertador. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Una parada obligada en Mendoza

No importa si la visita a Mendoza dura un fin de semana o varios días: el Cerro de la Gloria aparece siempre en la lista de lugares imprescindibles.

Su combinación de historia, paisaje y simbolismo lo convierte en uno de los sitios más representativos de la provincia.

Por eso, quienes llegan por primera vez suelen repetir la misma escena: subir hasta la cima, mirar el horizonte y llevarse la foto que confirma que estuvieron en uno de los rincones más emblemáticos de Mendoza.

Un paseo por el Cerro de la Gloria