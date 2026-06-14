Mendoza sentó las bases para concretar un negocio millonario de exportación

En medio de un complejo panorama para la vitivinicultura , Mendoza recibió durante tres días una oportunidad única. Es que la provincia se convirtió en el epicentro mundial del vino a granel, un segmento con un potencial exportador millonario para el país que en los últimos meses se ha venido consolidando dentro de la producción de vino argentino.

La última semana, Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Wine Chapter reunió a 50 bodegas argentinas y 25 compradores internacionales en la primera edición de la historia de este reconocido formato dedicada exclusivamente al segmento del vino a granel. La propuesta combinó rondas de negocios, degustaciones y visitas a establecimientos productivos con un objetivo concreto: generar exportaciones.

La provincia ya había sido sede de una edición de Vinexpo Explorer dedicada a vinos fraccionados y ahora se convirtió en la primera región del mundo elegida para realizar una edición enfocada exclusivamente en graneles.

La apuesta fue mucho más allá de una feria tradicional. En lugar de que las bodegas viajaran a buscar compradores, fueron los importadores quienes recorrieron viñedos , plantas industriales y regiones productivas para conocer de primera mano la oferta argentina.

Según datos de ProMendoza, más del 60% de los compradores invitados ya comercializaba vino argentino, pero más del 80% nunca había visitado Mendoza. La experiencia buscó precisamente cerrar esa brecha y transformar una relación comercial a distancia en un vínculo directo con el territorio y sus productores.

Para José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel, ese contacto personal fue una de las grandes fortalezas del encuentro. "Es muy bueno que vengan a conocernos, que recorran nuestros terruños, que vean cómo trabajamos y conozcan de primera mano nuestras condiciones naturales de producción", sostuvo.

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Oportunidades en un contexto complejo

La realización de la feria coincidió con un momento particular para la industria. Mientras el consumo mundial de vino continúa mostrando señales de desaceleración, el segmento del vino a granel aparece como uno de los pocos motores de crecimiento dentro de las exportaciones argentinas.

Durante su participación durante el encuentro, el gobernador Alfredo Cornejo destacó que las exportaciones de vino crecieron 21,9% interanual en abril, mientras que los envíos de vino a granel registraron un salto de 82,7%, alcanzando más de un tercio del total exportado. En tanto, los últimos números publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), correspondientes a mayo, el segmento fue el gran motor del crecimiento del 8,9% que tuvieron las exportaciones de vino en general, con una suba interanual de 63,4%.

Desde las bodegas coincidieron en que el contexto internacional está abriendo oportunidades. "Tenemos que liberar volúmenes y la calidad que tenemos en este segmento es muy alta. Creo que tenemos buenas posibilidades", señaló Mario González, vicepresidente de Coviar y representante de la cooperativa La Riojana.

En la misma línea, Julieta Gutiérrez, responsable del segmento de vino a granel de Fecovita, destacó que el negocio forma parte de la estructura permanente de la cooperativa. "Para nosotros el vino a granel es una parte estructural del negocio. Más allá de la situación económica o del volumen de cosecha de cada año, siempre hay operaciones y siempre algo se despacha", afirmó.

Para muchas empresas, además, el granel se transformó en una herramienta para complementar negocios más vinculados históricamente al vino fraccionado. "No hay que descuidar este segmento. Mueve volúmenes importantes y contamos con una calidad muy alta en comparación con otros países productores", remarcó González.

La Vinexpo en números

La dimensión de Vinexpo Explorer The Bulk Wine Chapter también quedó reflejada en el perfil de los compradores convocados. Según datos de ProMendoza, participaron 25 importadores de 16 países, entre ellos mercados tradicionales para el vino argentino como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, además de destinos con amplio potencial de crecimiento como China, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Eslovenia y República Checa.

En conjunto, las empresas participantes representan una capacidad de compra superior a los 530 millones de litros de vino al año. De hecho, siete de los compradores adquieren más de 50 millones de litros anuales cada uno, lo que da una dimensión del alcance comercial del encuentro.

Otro dato destacado es que el 28% de los importadores invitados no compra actualmente vino argentino, por lo que la feria también funcionó como una oportunidad para abrir nuevos mercados y sumar clientes para la industria local.

En cuanto a las tendencias de demanda, los formatos más buscados fueron el vino transportado en flexitank y los desarrollos de marcas propias (private label), mientras que el bag in box también despertó un fuerte interés entre los compradores internacionales.

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La competitividad argentina vuelve a captar interés

Uno de los conceptos que más se repitió entre productores y compradores fue la relación precio-calidad que hoy ofrece Argentina. "Creemos que hoy Argentina tiene una relación precio-calidad muy competitiva", afirmó Bartolucci.

Desde el sector privado también observan que la actual disponibilidad de vino y las condiciones macroeconómicas permiten volver a competir en segmentos donde el país había perdido presencia. "Argentina está comenzando a participar con mayor fuerza en el segmento de vinos genéricos, algo que antes no ocurría por una cuestión de competitividad", explicó Bartolucci.

En el caso de Los Haroldos, el regreso al negocio del granel ya comenzó a mostrar resultados. "El año pasado volvimos al negocio. Cerramos una muy linda operación en Dinamarca para hacer un bag-in-box destinado a Suecia e hicimos un muy buen negocio", contó el director de Exportaciones de la firma.

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Calidad, diversidad y sostenibilidad: qué vinieron a buscar

Si para las bodegas el objetivo era generar negocios, para los compradores la experiencia permitió derribar prejuicios históricos sobre el vino a granel argentino. Sarah Benson, importadora británica de Alliance, reconoció que ese fue uno de los principales descubrimientos que se llevó de Mendoza.

"Durante mucho tiempo el vino a granel tuvo una imagen negativa. Sin embargo, la mayoría de los vinos que probé aquí son iguales o incluso mejores que muchos vinos embotellados que existen en el mercado", aseguró.

La ejecutiva, que llegó a Argentina con el objetivo de conseguir Malbec, destacó además la diversidad de propuestas y el valor de conocer personalmente a los productores. "Lo que más me sorprendió es el nivel de calidad de los vinos, además de la diversidad de estilos que ofrecen los productores. También ha sido un privilegio poder conocer a las personas que están detrás de los vinos."

Una mirada similar aportó Charlie Robineau, representante de Select Wines, empresa radicada en Valencia. "Encontramos perfiles de productores muy distintos: desde propuestas más económicas hasta proyectos mucho más específicos y de mayor valor agregado"

Para Benson, además, los factores diferenciales ya no pasan únicamente por el producto. "Hoy hay muchísimo vino en el mundo y ya no alcanza solamente con tener un vino bueno. También es importante que el producto tenga una historia detrás, una identidad, algo que lo diferencie", completó.

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Abrir mercados para el vino a granel y posicionar a Mendoza

Aunque buena parte de las operaciones requieren meses de negociación antes de concretarse, tanto compradores como productores coincidieron en que el principal valor de Vinexpo Explorer está en construir relaciones de largo plazo. "Lo que hacemos aquí es preparar el terreno. Conocemos productores, probamos vinos, analizamos posibilidades y construimos relaciones", explicó Robineau.

La presencia de compradores provenientes de mercados tan diversos como Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, Bahamas, Bélgica o Eslovenia permitió ampliar el radar de oportunidades para las bodegas argentinas "Nos interesa abrir todos los mercados posibles", resumió Bartolucci.

Pero más allá del éxito de las relaciones comerciales que cada bodega pudo concretar, uno de los grandes objetivos cumplidos que dejó la Vinexpo Explorer fue el de consolidar a Mendoza como un punto de referencia dentro del negocio internacional del vino a granel, un mercado con su propia lógica, más parecida a la de los commodities que a la del vino fraccionado.